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Cennet’te aşk

Önder Fırat ve Tuğba Coşkun, artık aşklarını gizlemiyor. Önceki gün Cennet Koyu’nda objektiflere yakalanan ikili, çok rahattı

Cennet’te aşk
Avukat Önder Fırat'la uzun süredir aşk yaşadığı Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, artık objektiflerden kaçmıyor. İlişkilerinin başında görüntü vermemek için gazetecilerle adeta köşe kapmaca oynayan ikili, önceki gün Bodrum'daki Cennet Koyu'nda aşk tatili yaptı.

Tuğba Coşkun'la yaşadığı aşkı veto eden kızı İdil Fırat'tan geçtiğimiz günlerde onay alarak derin bir 'Oh!' çeken ünlü avukat, lüks teknesinde sevgilisiyle birlikte gün boyunca güneşlendi. Kendilerini görüntüleyen objektiflere rağmen istifini bozmayan ikili, daha sonra demir alıp Yalıkavak'a geçti.

HALİL ÇİLİNGİR
  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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