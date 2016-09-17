Cennet’te aşk

Avukat Önder Fırat'la uzun süredir aşk yaşadığı Mehmet Ali Erbil'in eski eşiTuğba Coşkun, artık objektiflerden kaçmıyor. İlişkilerinin başında görüntü vermemek için gazetecilerle adeta köşe kapmaca oynayan ikili, önceki gün Bodrum'daki Cennet Koyu'ndaaşk tatili yaptı.
Tuğba Coşkun'la yaşadığı aşkı veto eden kızı İdil Fırat'tan geçtiğimiz günlerde onay alarak derin bir 'Oh!' çeken ünlü avukat, lüks teknesinde sevgilisiyle birlikte gün boyunca güneşlendi. Kendilerini görüntüleyen objektiflere rağmen istifini bozmayan ikili, daha sonra demir alıp Yalıkavak'a geçti.
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