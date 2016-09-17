Buse Narcı’dan Özcan Deniz’e gönderme

Özcan Deniz'le yaşadığı aşkla gündeme gelen Buse Narcı, ayrılığın ardından sessizliğini bozdu. Kendisinden 21 yaş büyük sevgilisi Deniz'leayrılmasına sanatçıyı kıskanan ünlü birinin neden olduğunu açıklayan Narcı, iftiraya maruz kaldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Ben 24 yaşında, yetişkin bir kadınım.Özcan'la 5 yıldır çok güzel bir ilişkimiz vardı.Ama ne zaman haber çıksa ayrılmak zorundakaldık." Narcı, 'İkinci Şans' filminde kendisine rol veren Deniz'in "Filme zarar veren kişilergalaya davetli değildir" sözüne ise "Bendenbu şekilde bahsetmesi çok onur kırıcı.Özcan'ı vicdanıyla baş başa bırakıyorum" diye karşılık verdi.
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