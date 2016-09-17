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’dan ’e gönderme

Buse Narcı’dan Özcan Deniz’e gönderme
Özcan Deniz'le yaşadığı aşkla gündeme gelen Buse Narcı, ayrılığın ardından sessizliğini bozdu. Kendisinden 21 yaş büyük sevgilisi Deniz'le ayrılmasına sanatçıyı kıskanan ünlü birinin neden olduğunu açıklayan Narcı, iftiraya maruz kaldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Ben 24 yaşında, yetişkin bir kadınım. Özcan'la 5 yıldır çok güzel bir ilişkimiz vardı. Ama ne zaman haber çıksa ayrılmak zorunda kaldık." Narcı, 'İkinci Şans' filminde kendisine rol veren Deniz'in "Filme zarar veren kişiler galaya davetli değildir" sözüne ise "Benden bu şekilde bahsetmesi çok onur kırıcı. Özcan'ı vicdanıyla baş başa bırakıyorum" diye karşılık verdi.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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