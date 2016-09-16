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Uykusuz geceler

Uykusuz geceler
Eşi Selim Sari ile hayatını Amerika'da sürdüren , geçtiğimiz ay kucağına aldığı oğlu Aslan'a gözü gibi bakıyor. Her çiçeği burnunda anne gibi uykusuz geceler yaşayan Sari, önceki gün bebeğiyle çekilen bu kareyi "Aslancık uyur ama annesi asla" notuyla paylaştı.
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