  1. Funda dal gibi
  2. Photoshop kazası!

Uyanık Ebru!

Cem Yılmaz aşkından sonra ücretine zam yapan , ilişkiyi reklama çeviriyor. Geçtiğimiz gün aşkına Tarkanlı gönderme yapan sunucu, dün çektiği videoyla Yılmaz ve Ahu Yağtu gibi Bodrum’daymış izlenimi verdi

Uyanık Ebru!
Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla bu yaza damgasını vuran Ebru Şallı'dan yine adından söz ettirecek bir hamle geldi. Ünlü komedyenle birlikte olmaya başladıktan sonra ilişkinin kaymağını yiyerek fiyatına zam yapan Şallı, geçtiğimiz haftalarda Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'yla Tarkan konserine gitmesinin ardından instagram'dan sevgilisine imalı bir paylaşım yaptı.

AKILLARI KARIŞTIRIYOR!
Tarkan'ın 'Kayıp' şarkısıyla Cem Yılmaz'a mega taş atan eski manken, bayram tatilini yine Ahu Yağtu'yla Bodrum'da geçirmeyi tercih eden aşkına kendini hatırlatacak bir uyarı mesajı daha verdi. , önceki akşam Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun Gümüşlük'teki eğlencesini duyunca kolları sıvadı. Ünlü sunucu, Bodrum'da spor yaparken çekilen bir videosunu instagram'da paylaştı. Bu paylaşım da "Güzel model, sosyal medya paylaşımlarıyla Cem Yılmaz aşkını gündemde tutup şöhretine şöhret ekliyor" dedirtti.



HALİL ÇİLİNGİR/BODRUM
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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memo memo

bunlarin beraberlikleri hepsi reklam ne mide varmis bunlarda biri birakiyor oteki aliyor

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evet2
hayır0
cevapla 16.09.2016 09:19
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