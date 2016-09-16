Uyanık Ebru!

Cem Yılmaz aşkından sonra ücretine zam yapan Ebru Şallı, ilişkiyi reklama çeviriyor. Geçtiğimiz gün aşkına Tarkanlı gönderme yapan sunucu, dün çektiği videoyla Yılmaz ve Ahu Yağtu gibi Bodrum’daymış izlenimi verdi
Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla bu yaza damgasını vuran Ebru Şallı'dan yine adından söz ettirecek bir hamle geldi. Ünlü komedyenle birlikte olmaya başladıktan sonra ilişkinin kaymağını yiyerekfiyatına zam yapan Şallı, geçtiğimiz haftalarda Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'yla Tarkan konserine gitmesinin ardından instagram'dan sevgilisineimalı bir paylaşım yaptı.
AKILLARI KARIŞTIRIYOR!
Tarkan'ın 'Kayıp' şarkısıyla Cem Yılmaz'a mega taş atan eski manken, bayram tatilini yine Ahu Yağtu'yla Bodrum'da geçirmeyi tercih eden aşkına kendini hatırlatacak bir uyarımesajı daha verdi. Ebru Şallı, önceki akşam Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun Gümüşlük'teki eğlencesini duyunca kolları sıvadı. Ünlü sunucu, Bodrum'da spor yaparken çekilen bir videosunu instagram'da paylaştı. Bu paylaşım da "Güzel model, sosyal medyapaylaşımlarıyla Cem Yılmaz aşkınıgündemde tutup şöhretine şöhretekliyor" dedirtti.
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bunlarin beraberlikleri hepsi reklam ne mide varmis bunlarda biri birakiyor oteki aliyor
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