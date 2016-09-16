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Ressam balcı

Ressam balcı
Futbolcu Serkan Balcı'nın ressam eşi Berfin Balcı'dan örnek davranış! Balcı, TOÇEV'in Öğrenim Merkezi'nin yapımına katkı sağlamak amacıyla 26 Eylül'de Raffles Hotel'de Selim Akar'ın kreatif danışmanlığında resim sergisi açacak.
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