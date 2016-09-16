Ressam balcı

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Futbolcu Serkan Balcı'nın ressam eşi Berfin Balcı'dan örnek davranış! Balcı, TOÇEV'in Öğrenim Merkezi'nin yapımına katkı sağlamak amacıyla 26 Eylül'de Raffles Hotel'de Selim Akar'ın kreatif danışmanlığında resim sergisi açacak.
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