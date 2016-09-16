  1. Uyanık Ebru!
  2. Koca yürek

Photoshop kazası!

, kural bozmadı. Kıbrıs konserinden fotoğrafları basına servis ettiren Can’ın pozlarında ‘photoshoplu’ ibaresi unutulmuştu!

Photoshop kazası!
Türk müziğinin başarılı ismi Sibel Can, Kurban Bayramı'nı "Kendimi en rahat hissettiğim yer" dediği sahnede kutladı. İki kez Antalya'da bir kez de Kıbrıs'taki Cratos Otel'de sahne alan Can, hayranlarına unutulmaz bir bayram yaşattı. Güzel sanatçı, yaklaşık 3 saatlik konserinde sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Modacı Nur Yerlitaş imzalı bayrama özel hazırlanan kostümü ile sahne alan 'ın basına servis edilen photoshop'lu fotoğrafları ise dikkat çekti. Sürekli aldığı kilolarla magazin gündeminden düşmeyen Sibel Can'ın konser fotoğraflarının 'photoshoplu' ibaresi özellikle bildirilerek sunulması komik bir kaza olarak nitelendirildi.

İLK VUKUATI DEĞİL
Yaptığı diyetler ve gittiği zayıflama kamplarına rağmen bir türlü ideal kilosuna ulaşamayan ve çareyi photoshop'ta bulan sanatçının bu, ilk vukuatı değil! Geçtiğimiz yıl albüm kapağı için Çubuklu'daki evinin havuzunda objektif karşısına geçen ünlü sanatçı, mayolu fotoğraflarıyla olay yaratmıştı. İncecik bir görünüme sahip olduğu gözlenen Can'ın fit olabilmesi için fotoğraflarının üzerinde bilgisayar ortamında oynandığı ortaya çıkmıştı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar