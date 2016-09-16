Photoshop kazası!

Türk müziğinin başarılı ismi Sibel Can, Kurban Bayramı'nı "Kendimien rahat hissettiğim yer" dediği sahnede kutladı. İki kez Antalya'da bir kez de Kıbrıs'taki Cratos Otel'de sahne alan Can, hayranlarına unutulmaz bir bayram yaşattı. Güzel sanatçı, yaklaşık 3 saatlik konserinde sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Modacı NurYerlitaş imzalı bayrama özel hazırlanan kostümü ile sahne alan Sibel Can'ın basına servisedilen photoshop'lu fotoğrafları ise dikkat çekti. Sürekli aldığı kilolarla magazin gündeminden düşmeyen Sibel Can'ın konser fotoğraflarının 'photoshoplu' ibaresi özellikle bildirilerek sunulması komik bir kaza olarak nitelendirildi.
İLK VUKUATI DEĞİL
Yaptığı diyetler ve gittiği zayıflama kamplarına rağmen bir türlü ideal kilosuna ulaşamayan ve çareyi photoshop'ta bulan sanatçının bu, ilk vukuatıdeğil! Geçtiğimiz yıl albüm kapağı için Çubuklu'daki evinin havuzunda objektif karşısına geçen ünlü sanatçı, mayolufotoğraflarıyla olay yaratmıştı. İncecik bir görünüme sahip olduğu gözlenen Can'ın fit olabilmesi için fotoğraflarının üzerinde bilgisayar ortamındaoynandığı ortaya çıkmıştı.
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