Kız kıza tatil

33 / 22
31 / 20
25 / 11
20 / 11
27 / 13
24 / 15
26 / 12
34 / 24
15 / 6
19 / 15
35 / 20
29 / 14
25 / 12
31 / 17
20 / 10
27 / 15
24 / 14
20 / 11
24 / 10
30 / 14
28 / 15
30 / 18
26 / 10
24 / 9
31 / 17
28 / 17
26 / 14
32 / 16
25 / 13
21 / 11
14 / 9
25 / 13
31 / 18
24 / 19
21 / 12
25 / 15
29 / 23
25 / 17
26 / 12
27 / 20
31 / 22
33 / 21
27 / 11
26 / 14
17 / 6
23 / 9
24 / 9
25 / 12
30 / 16
25 / 13
30 / 19
27 / 18
26 / 15
24 / 10
27 / 14
32 / 19
28 / 21
33 / 24
31 / 18
23 / 13
23 / 11
26 / 13
24 / 20
32 / 21
24 / 19
28 / 17
25 / 18
29 / 19
23 / 17
23 / 10
31 / 20
28 / 20
27 / 18
23 / 15
24 / 21
24 / 12
27 / 11
23 / 10
26 / 17
20 / 11
23 / 17
Şarkıcı Yeşim Erçetin, kızları Yağmur Orhon ve Masal Matraş ile birlikte Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor. Önceki gün kızlarıyla beach'te görüntülenen Erçetin, "Enerji depolayıp sezona bomba gibi girmeyi hedefliyorum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.