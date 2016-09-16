Kız kıza tatil

Şarkıcı Yeşim Erçetin, kızları Yağmur Orhon ve Masal Matraş ile birlikte Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor. Önceki gün kızlarıyla beach'te görüntülenen Erçetin, "Enerji depolayıp sezona bomba gibi girmeyi hedefliyorum" dedi.