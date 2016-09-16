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Havalı kapanış

Havalı kapanış
Yaz boyunca Bodrum'un en gözde eğlence mekanlarından biri olan Sess Bar'ı sezon kapanışı partisi önceki akşam ünlü isimleri bir araya getirdi. İşletmeci Nedim Binler'in yakın dostları Alpay ve Gaye Başaran da davetliler arasındaydı.
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