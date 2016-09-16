Harçlığı kaptı

ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana hayran kitlesini arttırarak büyük beğeniyle seyredilen 'Kertenkele' adlı dizinin sevilen oyuncuları, ekrana yansıyan halleri gibi Kurban Bayramı kutlamalarını da renkli ve eğlenceli görüntüler eşliğinde gerçekleştirdiler.
Kahkaha tufanının aralıksız devam edeceği yeni bölüm için yoğun bir tempoyla çalışan oyuncular, dizi setinde birbirlerinin bayramınıkutladılar. Oyuncu kadrosunun en büyük ismi olan Selahattin Taşdöğen, elini öpen AsenaTuğal gibi genç oyunculara bayram harçlığı verdi. Usta oyuncu, sette 4 bin lira dağıttı.
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