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Güzel kaptan

Güzel kaptan
Eşi Levent Veziroğlu ve minik kızı Elisa Güzin'le Marmaris'te tatil yapan Nur Fettahoğlu'nun keyfine diyecek yok… Dalış yaparak su altında keşfe çıkan güzel oyuncu, önceki gün de lüks teknelerinin dümenine geçerek Ege Denizi'nin tadını çıkardı. 'nun instagram'da paylaştığı bu karesine de "En güzel kaptan" yorumları yağdı.
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