Gurbet gelini

Tuğba Melis Türk, Avustralya'yagelin gidiyor… Mutluluğu Tolga Kumova'dabulan Türk'ün 2 yıldır birlikte olduğu aşkıylailişkisi evliliğe doğru ilerliyor. ŞimdilerdeAvustralya'da olan modelin Kumova'yla çekilenfotoğrafında parmağındaki alyans dikkat çekti.
Güzel oyuncu 84 milyon dolarlık servetiyleAvustralya'nın en zengin genç işadamları arasında24. sırada olan sevgilisiyle evlendikten sonraAvustralya'da yaşayacak. Tuğba Melis Türk,yeni yaşamına adapte olabilmek için İngilizcedersleri de almaya başladı.
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