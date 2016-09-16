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Gurbet gelini

Gurbet gelini
Tuğba Melis Türk, Avustralya'ya gelin gidiyor… Mutluluğu Tolga Kumova'da bulan Türk'ün 2 yıldır birlikte olduğu aşkıyla ilişkisi evliliğe doğru ilerliyor. Şimdilerde Avustralya'da olan modelin Kumova'yla çekilen fotoğrafında parmağındaki alyans dikkat çekti.

Güzel oyuncu 84 milyon dolarlık servetiyle Avustralya'nın en zengin genç işadamları arasında 24. sırada olan sevgilisiyle evlendikten sonra Avustralya'da yaşayacak. Tuğba Melis Türk, yeni yaşamına adapte olabilmek için İngilizce dersleri de almaya başladı.
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