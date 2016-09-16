  1. Harçlığı kaptı
  2. Altun festivali

Gülben coştu

Gülben coştu
de Antalya'daki EXPO 2016'da önceki akşam muhteşem bir konsere imza attı. Yaklaşık 8 bin kişiyle bir araya gelen sanatçı, şarkılarıyla herkesi coşturdu. Ergen, hem tarzı hem de enerjisiyle genç kızlar gibiydi...
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