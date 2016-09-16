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Boşanmak yaramış

Boşanmak yaramış
Kıbrıs'ta sahne alan Zara da sevenlerine keyifli bir bayram eğlencesi sundu. Önceki akşam Merit Lefkoşa Hotel'de konser veren sanatçı, yakın zamanda oyunculuğa adım atacağının müjdesini verdi. Güzelliğiyle de göz dolduran , eşinden yeni boşanmış olmasına rağmen de son derece keyifliydi.
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