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Bahamalar’da ikinci balayı

İstanbul ile Los Angeles arasında mekik dokuyan ile Başak Dizer, önceki gün de Bahamalar’a gitti. Gözde çift, egzotik cennette ikinci balayı yapıyor.

Bahamalar’da ikinci balayı
Bu yılın Şubat ayında Paris'te evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, Hawaii'de balayı yapmıştı. Ünlü çift, önceki gün de soluğu Bahamalar'da aldı. Adadaki palmiyelerin fotoğrafını çekerek "Palmiye, her eve lazım" notuyla yayınlayan Dizer, takipçilerinin esprili yorumlarına maruz kaldı.

Bir takipçisinin "Canım bizim Ören'deki bahçede de palmiye var, bekleriz" diye yazdığı Başak Dizer'e bir yorum da 'an ağabeyinden geldi. Ağabey Tugay Tatlıtuğ'un güzel stil danışmanına 'gelin' diye hatip etmesi de gözlerden kaçmadı.
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