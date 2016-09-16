Bahamalar’da ikinci balayı

Bu yılın Şubat ayında Paris'te evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer,Hawaii'de balayı yapmıştı. Ünlü çift, önceki gün de soluğu Bahamalar'da aldı. Adadaki palmiyelerin fotoğrafını çekerek "Palmiye,her eve lazım" notuyla yayınlayan Dizer, takipçilerinin esprili yorumlarına maruz kaldı.
Bir takipçisinin "Canım bizimÖren'deki bahçede de palmiye var,bekleriz" diye yazdığı Başak Dizer'e bir yorum da Kıvanç Tatlıtuğ'an ağabeyinden geldi. Ağabey Tugay Tatlıtuğ'un güzel stil danışmanına 'gelin' diye hatip etmesi de gözlerden kaçmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.