Aslan tutkusu

Sosyetik sevgilisi Buğra Toplusoy'unhasretine daha fazla dayanamayıp bütün yazıAmerika'da geçiren oyuncu Ceyda Ateş, tam biraslan aşığı çıktı! Genç işadamıyla ilişkisinin evliliğedoğru gittiği konuşulan güzel oyuncu, geçtiğimizgünlerde işaret parmağına aslan dövmesiyaptırarak hem aslan burcu olan sevgilisine jestyapmış hem de büyük aşkını gözler önüne sermişti.
Ceyda Ateş'in aslan aşkı bununla da bitmedi.Rol aldığı dizinin yeni sezon çekimleri başlayıncasoluğu Türkiye'de alan ünlü oyuncu, Amerika'daolduğu dönemde Miami'de bir aslan yavrusuylaçekilen kareyi önceki gün de instagram'danyayınladı. Ateş, bu kareye "Bir küçücük aslancıkvarmış" notu düştü. Bu arada Ceyda Ateş, eskisevgililerinin de isimlerini dövme yaptırmıştı...
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