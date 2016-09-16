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Aslan tutkusu

, sevdiğini ‘dövdürüyor’. Daha önceki aşklarının adını dövme yaptıran güzel oyuncu, şimdi de Buğra Toplusoy’un burcu olan aslanı parmağına kazıttı

Aslan tutkusu
Sosyetik sevgilisi Buğra Toplusoy'un hasretine daha fazla dayanamayıp bütün yazı Amerika'da geçiren oyuncu Ceyda Ateş, tam bir aslan aşığı çıktı! Genç işadamıyla ilişkisinin evliliğe doğru gittiği konuşulan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde işaret parmağına aslan dövmesi yaptırarak hem aslan burcu olan sevgilisine jest yapmış hem de büyük aşkını gözler önüne sermişti.

Ceyda Ateş'in aslan aşkı bununla da bitmedi. Rol aldığı dizinin yeni sezon çekimleri başlayınca soluğu Türkiye'de alan ünlü oyuncu, Amerika'da olduğu dönemde Miami'de bir aslan yavrusuyla çekilen kareyi önceki gün de instagram'dan yayınladı. Ateş, bu kareye "Bir küçücük aslancık varmış" notu düştü. Bu arada , eski sevgililerinin de isimlerini dövme yaptırmıştı...
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