Aşk kalkanı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, pes etti. Bu yıl başında Avusturya’da otelleri hayranları tarafından basılan ikili, önceki gün de Danimarka’da zor anlar yaşadı. Burak Özçivit de Evcen ve kendisine gösterilen aşırı ilgi sonrası koruma tutma kararı aldı.
Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu başta olmak üzere dünya çapında büyük hayran kitlesine sahip olan magazin dünyasının gözde çifti Fahriye Evcen'le BurakÖzçivit, gördükleri yoğun ilgiden artık bunaldı. Gittikleri her ortamda büyük bir sevgi seliyle karşılaşan ikili, bu yılın başında Viyana'ya gitmiş ve çift instagram'da kaldıkları oteli paylaşınca olanlar olmuştu. Evcen'le Özçivit'i görmek isteyen hayranları oteli basmışve güvenlik yetersiz kalıncadevreye polis girmişti. İkilinin Danimarka tatili ise bu durumatuz biber oldu. Bayramı Kopenhag'da geçiren ikili, Türk hayranları tarafından fotoğrafları gizlice çekilince rahatsızlık duydu.
ARAYIŞ BAŞLADI
Fahriye Evcen'in özelliklekadın hayranları tarafındansözle ve elle tacize maruz kalması da sevgilisi Burak Özçivit'in keyfini kaçırdı. Galalara koruma ordusuyla katılan Evcen ile Burak Özçivit, bundan sonra tatiller de dahilolmak üzere her yere yakınkorumayla gitmeye karar verdi. Yakışıklı oyuncunun şu sıralar yakın koruma arayışında olduğu öğrenildi.
KİMSEYİKIRMAKİSTEMİYOR
Hiçbir hayranını kırmak istemediği için herkesle tek tek fotoğraf çektiren Burak Özçivit, sevgi seli aşırı bir hal alınca 'yakın koruma' kararı almak zorunda kaldı.
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