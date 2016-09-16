  1. Güzel kaptan

Aşk kalkanı

Fahriye Evcen ve , pes etti. Bu yıl başında Avusturya’da otelleri hayranları tarafından basılan ikili, önceki gün de Danimarka’da zor anlar yaşadı. Burak Özçivit de Evcen ve kendisine gösterilen aşırı ilgi sonrası koruma tutma kararı aldı.

Aşk kalkanı
Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu başta olmak üzere dünya çapında büyük hayran kitlesine sahip olan magazin dünyasının gözde çifti Fahriye Evcen'le Burak Özçivit, gördükleri yoğun ilgiden artık bunaldı. Gittikleri her ortamda büyük bir sevgi seliyle karşılaşan ikili, bu yılın başında Viyana'ya gitmiş ve çift instagram'da kaldıkları oteli paylaşınca olanlar olmuştu. Evcen'le Özçivit'i görmek isteyen hayranları oteli basmış ve güvenlik yetersiz kalınca devreye polis girmişti. İkilinin Danimarka tatili ise bu duruma tuz biber oldu. Bayramı Kopenhag'da geçiren ikili, Türk hayranları tarafından fotoğrafları gizlice çekilince rahatsızlık duydu.

ARAYIŞ BAŞLADI
Fahriye Evcen'in özellikle kadın hayranları tarafından sözle ve elle tacize maruz kalması da sevgilisi 'in keyfini kaçırdı. Galalara koruma ordusuyla katılan Evcen ile Burak Özçivit, bundan sonra tatiller de dahil olmak üzere her yere yakın korumayla gitmeye karar verdi. Yakışıklı oyuncunun şu sıralar yakın koruma arayışında olduğu öğrenildi.

KİMSEYİ KIRMAK İSTEMİYOR
Hiçbir hayranını kırmak istemediği için herkesle tek tek fotoğraf çektiren Burak Özçivit, sevgi seli aşırı bir hal alınca 'yakın koruma' kararı almak zorunda kaldı.
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