  1. Aslan tutkusu
  2. Havalı kapanış

Ağır popçu

Ağır popçu
Oğluna 5 aylık hamile olan Gülşen'le eşi Ozan Çolakoğlu, önceki gün La Plaj'da sahne aldı. Karnını gizlemek için siyah bir kıyafet tercih eden sanatçı, dans etmekten ise kaçındı. Yine de topuklu ayakkabıdan vazgeçmeyen , sahneden ise ancak yardımla inebildi.
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