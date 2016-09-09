İyi ki doğdun ATV

Türk televizyonlarının en çok izlenen kanalı atv, 23 yaşında! Yayın hayatına 9 Eylül 1993 tarihinde başlayan atv; 23 yıldır imza attığı ilklerle, izleyicinin tutkunu olduğu dizileriyle, reyting rekorları kıran programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vurdu. atv, kaliteli yapımlarıyla "Dizi atv'de izlenir" sloganının doğruluğunu her defasında kanıtladı. Atv ekranlarında yayınlanan diziler, hem birçok ödülün sahibi oldu hem de unutulmayanlar arasına girdi. ATV, özlemle anılan 'Bir İstanbul Masalı', 'Asmalı Konak' ve 'Hatırla Sevgili' Rumeli' gibi dizileri izleyiciyle buluşturdu. Türkiye'nin en çok izlenen kanalı, 'Esra Erol'da', 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ve 'Kim Milyoner Olmak İster?' gibi programlarının yanı sıra 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve 'Yeter' gibi dizileriyle milyonları ekrana kilitlemeye devam ediyor...