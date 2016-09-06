Yeter’e taze kanlar

Geçtiğimiz sezon hayranları tarafından yakından takip edilen 'Yeter'in kadrosu yeni sezonda büyümeye devam ediyor. Ekin Türkmen ve Hazım Körmükçü'nün ardından usta oyuncu Mahmut Gökgöz ile genç yeteneklerden Hakan Ummak ve Sibel Şişman da diziye dahil oldu.