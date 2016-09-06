  1. Olanlar oldu ‘kayıt’ dedi
  2. Başarıya doymadı

Yeter’e taze kanlar

Yeter’e taze kanlar
Geçtiğimiz sezon hayranları tarafından yakından takip edilen 'Yeter'in kadrosu yeni sezonda büyümeye devam ediyor. Ekin Türkmen ve Hazım Körmükçü'nün ardından usta oyuncu Mahmut Gökgöz ile genç yeteneklerden Hakan Ummak ve Sibel Şişman da diziye dahil oldu.
Etiketler:
  • 06 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar