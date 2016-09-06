  1. Yeter’e taze kanlar
  2. Melek işbaşında

Başarıya doymadı

Başarıya doymadı
Gelenek yine bozulmadı. atv'nin en sevilen dizisi 'Seviyor Sevmiyor', önceki akşam yayınlanan bölümüyle milyonları ekrana kilitledi. Dizi bu hafta da tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olarak zirveye yerleşerek en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.

Tüm kişilerde 5,88 izlenme oranı ve 19,10 izlenme payına sahip olan '', AB Sosyal Statü'de ise yüzde 6,87 izlenme oranı ve 22,31 izlenme payına ulaşarak zirvedeydi. Yaz sezonuna damgasını vuran dizi, böylece başarısını yeni sezonda da devam ettireceğini kanıtladı.

Etiketler:
  • 06 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar