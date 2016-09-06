Başarıya doymadı

Gelenek yine bozulmadı. atv'nin en sevilen dizisi 'SeviyorSevmiyor', önceki akşam yayınlanan bölümüyle milyonları ekrana kilitledi. Dizi bu hafta da tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olarak zirveye yerleşerek en çok izlenen 100 programarasında birinci oldu.
Tüm kişilerde 5,88 izlenme oranı ve 19,10 izlenme payına sahip olan 'Seviyor Sevmiyor', AB Sosyal Statü'de ise yüzde 6,87 izlenme oranı ve 22,31 izlenme payına ulaşarak zirvedeydi. Yaz sezonuna damgasını vuran dizi, böylece başarısını yeni sezonda da devam ettireceğini kanıtladı.
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