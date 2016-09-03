  1. Ünlülerle tanıttı
  2. Natalia döndü

Tanıtım rekoru

Tanıtım rekoru
Geçtiğimiz sezona damga vuran atv'nin en çok izlenen dizilerinden Yeter'in yeni bölüm tanıtımı önceki gün yayınlandı. Dizinin fragmanı hem TV hem de sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. 'in yeni sezon bölümleri Eylül ayından itibaren atv'de...
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  • 03 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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