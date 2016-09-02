Efsane damat adayı

Evliliğin en güvenilir ismi Esra Erol, yeni sezona sürprizle başladı. "Esra Erol'da" programının yeni sezonu, yıllar önce bir evlilik programındayaşadığı aşkla Türkiye'nin gündemine oturan efsane damatadayı Caner Toygar'la başladı. Birçok annenin, genç kızın kalbinde yer eden Caner hala bulamadığı aşkı ve mutluğu Esra Erol'da bulmaya geldiğini söyledi.
Caner, Esra Erol'a şu açıklamaları yaptı: "Yarışma vebirçok programa katılmamakararı almıştım ama EsraErol'a ve sevgili eşine saygımile güvenim sonsuzdur. Banamutlu bir yuvanın kapılarınıaçacaklarına inanıyorum. Oyüzden buraya geldim."
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yahu bu adam evlenmez çıkınca herkes peşinde koşacak zannediyo
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