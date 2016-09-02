  1. Her şey Pia için
  2. Yıldız Bensu

Efsane damat adayı

’da, bu sezon ilk sürprizine imza attı. Bir dönemin efsane damat adayı Caner, ‘Güvenim sonsuz’ diyerek Erol’un programında taliplerini arayacak

Efsane damat adayı
Evliliğin en güvenilir ismi Esra Erol, yeni sezona sürprizle başladı. "'da" programının yeni sezonu, yıllar önce bir evlilik programında yaşadığı aşkla Türkiye'nin gündemine oturan efsane damat adayı Caner Toygar'la başladı. Birçok annenin, genç kızın kalbinde yer eden Caner hala bulamadığı aşkı ve mutluğu Esra Erol'da bulmaya geldiğini söyledi.

Caner, Esra Erol'a şu açıklamaları yaptı: "Yarışma ve birçok programa katılmama kararı almıştım ama Esra Erol'a ve sevgili eşine saygım ile güvenim sonsuzdur. Bana mutlu bir yuvanın kapılarını açacaklarına inanıyorum. O yüzden buraya geldim."
Etiketler:
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
g&#252;rcan gürcan

yahu bu adam evlenmez çıkınca herkes peşinde koşacak zannediyo

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 03.09.2016 21:56
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar