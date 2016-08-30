Zirveyi seviyor

ATV'nin yeni sezona damgasını vuran dizisi 'Seviyor Sevmiyor', zirveye demir attı. Dizi, önceki akşam da tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olarak 100 program arasında 1. oldu.



Tüm kişilerde 5,55 izlenme oranı ve 20,14 izlenme payına sahip olan dizi, AB Sosyal Statü'de de yüzde 6,51 izlenme oranı ve 24,77 izlenme payına ulaştı.