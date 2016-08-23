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Zirve kuralını bozmadı

Zirve kuralını bozmadı
Önceki akşam atv'de ekrana 'Seviyor Sevmiyor', bu hafta da tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Dizi, tüm kişilerde 5.53 izlenme oranı ve 20.89 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 5.71 izlenme oranı ve 20.41 izlenme payına ulaşarak en çok izlenen 100 program arasında birinci olmayı yine başardı.
Etiketler:
  • 23 Ağustos 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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arash arash

seviyorum bu kızı, diğer dizilerdeki sevişgen öpüşgen kızlara benzemiyor, kimin çocukluk aşkı yok dimi...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
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cevapla 23.08.2016 20:24
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