Zirve kuralını bozmadı

Önceki akşam atv'de ekrana 'Seviyor Sevmiyor', bu hafta da tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Dizi, tüm kişilerde 5.53 izlenme oranı ve 20.89 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 5.71 izlenme oranı ve 20.41 izlenme payına ulaşarak en çok izlenen 100 program arasında birinci olmayı yine başardı.