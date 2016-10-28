Ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılanların sosyal güvenlik bildirimlerini kolaylaştırmak isteyen SGK, bildirim ve ödemelerin mobil telefonlarla yapılmasını sağlamak için GSM operatörleriyle iş birliğine gitti.

Yapılan görüşmelerin ardından taraflar arasında, "Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanlar İçin SMS Yolu İle Bildirim ve Mobil Ödeme Projesi"nin hayata geçirilmesi için protokol imzalandı.

Protokolle, evinde 10 günden az sigortalı çalıştıracak kişi, bir defaya mahsus TC kimlik numarasını "5510"a SMS atarak kendisini "çalıştıran" olarak kaydettirecek. Daha sonra ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalıştıracağı kişinin TC kimlik numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini de yine "5510"a SMS atıp, sigortalı için tescil kaydını oluşturacak.

Sigortalı çalıştıran kişinin, sigortalının kaydının yapıldığı ve 1 lira 10 kuruş günlük sigorta primi ve 1 lira hizmet bedelinin telefon faturasına yansıtılacağı yönünde SMS'i onaylamasıyla da hem sigortalı tescili hem de sosyal güvenlik tahsilatı tamamlanmış olacak.

DİĞER ALANLARDA DA UYGULANACAK

Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz, mevcut sistemde ev hizmetlerinde 10 günün altında çalıştırılanların sosyal güvenlik bildirimlerinin belgeyle yapıldığını anımsatarak, GSM operatörleriyle ortaklaşa geliştirdikleri uygulamayla, söz konusu kapsamda çalışanların bildirimlerinin artık SMS ile yapılabileceğini bildirdi.

Yeni uygulamanın hem vatandaşlar hem de SGK için faydalı olacağını ifade eden Açıkgöz, "Bu uygulama bizim için şimdilik deneme niteliğinde. 1-2 aylık sürecek deneme çalışmalarının ardından hizmete sunacağız. Olumlu sonuçlar aldıktan sonra diğer alanlarda da faydalanacağız." dedi.

DÜNYAYA ÖRNEK PROJE OLARAK SUNULACAK

Turkcell Ödeme Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Ayşe Melike Kara, vatandaşın kamuya yapacağı ödemelerde SMS yöntemini kullanmasının büyük kolaylık sağlayacağını belirterek, bunu SGK ile gerçekleştirecek olmalarının da önemli olduğunu söyledi.

Türk Telekom Dijital Ödeme Hizmetleri Direktörü Zeynep Bosna ise bir süredir üzerinde çalıştıkları projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, primleri SMS yolu ile ödemenin kolay olduğu kadar güvenli olduğuna da dikkati çekti.

Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Emre Kanaat da uygulamanın hem Türkiye hem de dünyada bir ilk olduğunu dile getirerek, "Bu projeyi dünyaya örnek olarak sunacağız." diye konuştu.