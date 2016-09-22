Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, basın mensuplarıyla kahvaltıda biraraya geldi. Toplantıda soruları da yanıtlayan Müezzinoğlu, bir gazetecinin kıdem tazminatıyla ilgili sorduğu soruya, "Adil, hakkaniyetli ve sürdürülebilirliği büyük oranda kabul edilen bir kıdem tazminatı fonu oluşturulması ile ilgili henüz bir görüşmeye başlamadık. Önümüzdeki hafta görüşmelere başlayacağız. Temel bakışımız işçinin alın terinin korunması. Bu sistem hem işçinin hakkını korur hem iş hayatını olumsuz etkilemez diye yapılan bir çalışma. AK Parti olarak bu konuyu önemsediğimizi gündeme getiriyoruz. İşçilerimiz mağdur oluyor, kıdem tazminatından istifade edenle etmeyen arasındaki oranda çalışanlar adına bir kaybın olduğunu görüyoruz" açıklamasında bulundu.
TAŞERONLARIN KADROYA ALINMASI
Kamuda çalışan taşeronların kadroya alınmasıyla ilgili çalışmalardaki son durumun sorulması üzerine Bakan Müezzinoğlu, "Esasında bu yalnız bakanlığımız için değil, yalnız hükümetimiz için değil, Türkiye'nin çalışan hayatı veya kamu çalışanı hayatı bakımından önemli bir konu başlığı. Bugün geldiğimiz noktada kamu çalışanı memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli işçi, alt hizmet alımları gibi karmaşık ve birbiri arasında uyumsuzluğu yoğun olan bir yapımız var. O nedenle başarabilirsek kamu çalışanı veya kamu personeli reformunu bir bütün olarak alarak mevcut olan karmaşık yapının ilave kargaşını ve karmaşıklığını arttıran değil, sistemi yeniden kurgulayan, A'dan Z'ye yeniden kamu çalışanı statüleriyle şekillendirebilen bir yapıyı çalışıp da bir bütüncül bakışın ayaklarına doğru koyabilirsek çalışanımız da ülkede bu anlamda çok daha rahat edecek ve geleceğe çok daha bilerek, sistematiği doğru kurgulanmış bir yapıyla yürüyecektir. Şuanda sistemin çok farklı alanlarıyla çok farklı sıkıntıları var. Bu anlamda bu yükü arttıran bir bakışı, hızla bunu mu yapalım yoksa hızla bir kamu personel reformunu başararak bütün hepsini bunun içinde çözmek mi daha doğru bunu herhalde ikinci söylediğim daha doğru ama daha zor. Onu hükümet olarak değerlendireceğiz. Süreci önceliklemeyi ona göre şekillendireceğiz. Şuanda hükümetin bu anlamda vereceği karara göre bir çalışma yol haritası belirleyeceğim. Bu mu olacak o mu olacak hükümetin bakış açısına göre ben yol haritamı belirleyeceğim" değerlendirmesinde bulundu.
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Emeklilikte yaşa takılanlar da devletimizden bir düzenleme beklemekteler...
Gss prim indirimi ne zaman yasalaşacak ?
DEVLETTE DAHA ÖNCE ÇALIŞMIŞ TAZMİNATINI ALAMIYANLARIDA KAPSIYACAK MI?
Sayın çalişma bakanım bayanların sigorta öncesi doğum borçlanması için olan yasanın gerçekleşmesini bekliyoruz anneleri üzünü güldürün
emeklılkte yasa takılanlarla ılgılı ne yapılacak bır cok ınsan madur durumda
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