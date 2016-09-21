  1. Bakandan milyonlarca kişiyi ilgilendiren açıklama

nde yeni düzenleme

Maliye Bakanı Ağbal, "Son 3 ayda uygulamasını bir ileri adıma taşıyoruz. Bir kişinin herhangi bir şekilde geliri bin 300 liranın altına düşmüşse ilave asgari geçim indirimi hesaplayacağız." dedi.

Asgari geçim indiriminde yeni düzenleme

, "Son 3 ayda uygulamasını bir ileri adıma taşıyoruz. Bir kişinin herhangi bir şekilde geliri bin 300 liranın altına düşmüşse normal hesaplanan asgari geçim indiriminin üzerine ilave asgari geçim indirimi hesaplayacağız." dedi.

Ağbal, "Yapacağımız düzenleme, Maliye Bakanlığı bakımından son 3 ayda ücret üzerinden toplayacağımız vergilerde 1 milyar liralık bir azalmaya neden olacak. Yani burada yapmış olduğumuz düzenlemenin bütçeye maliyeti yaklaşık 1 milyar lira olacak." diye konuştu.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba 13:27
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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recep recep

1200 tl emekli maasi olan gecim indiriminden faydalanirmi?

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evet0
hayır0
cevapla 22.09.2016 09:17
hasan hasan

banka promosyonları ne durumda.

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evet0
hayır0
cevapla 21.09.2016 18:14
SERDAL CİNTAY SERDAL CİNTAY

sigortalı olana neden af gelmiyor girişi olup ta calısamayan lara ancak bagkurlulara geli yor afa

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evet4
hayır0
cevapla 21.09.2016 14:50
h&#252;seyin hüseyin

vergi kaydı olup bağkur kaydı olmayan vatandaşlara geçmişe yönelik borçlanma hakkı veilsin mağduriyet son bulsun

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evet2
hayır0
cevapla 21.09.2016 14:39
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