nde yeni düzenleme

Maliye Bakanı Ağbal, "Son 3 ayda uygulamasını bir ileri adıma taşıyoruz. Bir kişinin herhangi bir şekilde geliri bin 300 liranın altına düşmüşse ilave asgari geçim indirimi hesaplayacağız." dedi.

Asgari geçim indiriminde yeni düzenleme

, "Son 3 ayda uygulamasını bir ileri adıma taşıyoruz. Bir kişinin herhangi bir şekilde geliri bin 300 liranın altına düşmüşse normal hesaplanan asgari geçim indiriminin üzerine ilave asgari geçim indirimi hesaplayacağız." dedi.

Ağbal, "Yapacağımız düzenleme, Maliye Bakanlığı bakımından son 3 ayda ücret üzerinden toplayacağımız vergilerde 1 milyar liralık bir azalmaya neden olacak. Yani burada yapmış olduğumuz düzenlemenin bütçeye maliyeti yaklaşık 1 milyar lira olacak." diye konuştu.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba 13:27
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