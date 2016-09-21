Asgari geçim indiriminde yeni düzenleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Son 3 ayda asgari geçim indirimi uygulamasını bir ileri adıma taşıyoruz. Bir kişinin herhangi bir şekilde geliri bin 300 liranın altına düşmüşse normal hesaplanan asgari geçim indiriminin üzerine ilave asgari geçim indirimi hesaplayacağız." dedi.

Ağbal, "Yapacağımız düzenleme, Maliye Bakanlığı bakımından son 3 ayda ücret üzerinden toplayacağımız vergilerde 1 milyar liralık bir azalmaya neden olacak. Yani burada yapmış olduğumuz düzenlemenin bütçeye maliyeti yaklaşık 1 milyar lira olacak." diye konuştu.