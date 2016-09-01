Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan i̇şçi̇lere yönelik ilave tediyelerin ilk yarısı 9 Eylül'de, diğer yarısı 26 Aralık'ta ödenecek.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan i̇şçi̇lerin ilave tediyelerinin ilk yarısının 9 Eylül'de, diğer yarısının 26 Aralık'ta ödenmesi kararlaştırıldı.