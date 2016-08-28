  1. Yüz binlerce kişiye ikramiye müjdesi!

Başbakan'dan ye ve a müjde!

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan lar ile lere bayram öncesi müjde geldi.

Başbakandan emekliye müjde!
Başbakan Binali Yıldırım, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan lar ile SGK ve BAĞ-KUR lerinin maaş ödemelerinin de 'ndan önce yapılması için bakanlıklara talimat verdi.

Maaş ödemelerinin 08-09 Eylül 2016 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.
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  • 28 Ağustos 2016, Pazar 10:26
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