Kış lastiği mesaisi başladı

Havaların soğuması ve meteorolojinin ülke genelinde kar yağışı uyarısında bulunmasının da etkisiyle 1 Aralık itibarıyla zorunlu olan kış lastiği uygulaması için sürücüler "lastik mesaisi"ni öne aldı.

Eskişehir'de 22 yıldır lastik tamiri ve satışı yapan Fahri Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış lastiği konusunda geçen yıla göre bu yıl vatandaşların daha duyarlı olduğunu söyledi.

Lastik değişimlerinde vatandaşların çoğunun gerekli bilgiye sahip olmadığını belirten Kaya, "Aracımızın nasıl bir lastiğe uyumlu olduğu genelde araç kapılarının içinde belirtilmiştir. Fakat çoğumuz bu yazıları okumuyoruz bile. A ile başlayıp F grubuna kadar giden lastik çeşitleri, aslında aracın hız esnasında ne kadar mesafede duracağını, yol tutuşunu bize anlatıyor. Bilinçli lastik değişimi hayat kurtarır." dedi.

Kaya, araç ruhsatlarında maksimum ağırlıkların yazdığını ve buna göre lastik kullanılmasının gerektiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Örneğin A grubu bir lastikle B grubu bir lastiğin takılı olduğu araç saatte 80 kilometre hızda frene basarsa A grubu lastiğimiz 8 metre daha erken durur. Bunu F grubuyla karşılaştırdığımızda ortaya çıkan durma mesafesi saatte 80 kilometre hızda 32 metreye kadar çıkıyor. Bu yüzden lastik alımı ya da değişimlerinde müşterilerimizin bilinçli olması gerekiyor. Elbette fiyatlar müşteriler için önemli fakat canları daha önemli. Geçen seneye göre fiyatlarda yükselme var. İthal mallardaki vergiler, kilo başına kargo vergileri fiyatları yükseltti. Geçen sene 150-160 lira olan bir lastiğin bu seneki fiyatı 225-260 lira arası değişiyor."

"TÜVTÜRK BİLİNÇLİ HAREKET EDİYOR"

Kaya, maksimum ağırlığıyla lastik orantılarının tutmaması halinde TÜVTÜRK istasyonlarında araçların vize işlemlerinin onaylanmadığını belirtti.

Avrupa'da yıllardır işleyen sistemin Türkiye'de yeni olduğuna işaret eden Kaya, "Çoğu lastik değişimine gelen müşterilerimiz muayeneden geçemediğini söylüyor. Sebebi ise işte bu araç ağırlığı ve lastik orantısı. Bugünlerde kış lastiğinin zorunluluğundan dolayı çok yoğunuz. Bırakın aracınızı getirip hemen değişim yapmayı 4-5 gün sonrasına randevu verebiliyoruz. Araç kullanıcılarımıza tavsiyemiz de bu durumu zorunluluk olarak değil, duyarlılık olarak görmeleri." sözlerine yer verdi.

Aracının lastik değişimi için gelen Murat Dumlupınar da "Aracımı yeni aldığım için kış lastiklerimi de sıfır aldım. Mühim olan canımız. Allah korusun, bir kaza durumuna sebebiyet vermemek için duyarlı olmak lazım." ifadesine yer verdi.