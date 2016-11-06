Emisyon skandalında yeni gelişme

VW'den yapılan açıklamaya göre, Braunschweig Savcılığı VW Denetim Kurulu Başkanı Hans Dieter Pötsch'ün emisyon skandalındaki rolünü araştırmaya başladı. Emisyon skandalı nedeniyle VW'nin eski CEO'su Martin Winterkorn ve Marka Müdürü Herbert Diess hakkında daha önce soruşturma başlatılmıştı. VW üst düzey yöneticileri, skandal hakkında kamuoyunu geç bilgilendirme ve hisse senedi sahiplerini zarara uğratmakla itham ediliyor. Hans Dieter Pötsch hakkındaki soruşturmanın şirketin Finans Direktörlüğü'nü yaptığı dönemi kapsadığı kaydedildi..
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.