nda yeni gelişme

Alman otomobil devi ’de Denetim Kurulu Başkanı'na kadar uzandı.

Emisyon skandalında yeni gelişme
VW'den yapılan açıklamaya göre, Braunschweig Savcılığı VW Denetim Kurulu Başkanı Hans Dieter Pötsch'ün ndaki rolünü araştırmaya başladı. Emisyon skandalı nedeniyle VW'nin eski CEO'su Martin Winterkorn ve Marka Müdürü Herbert Diess hakkında daha önce soruşturma başlatılmıştı. VW üst düzey yöneticileri, skandal hakkında kamuoyunu geç bilgilendirme ve hisse senedi sahiplerini zarara uğratmakla itham ediliyor. Hans Dieter Pötsch hakkındaki soruşturmanın şirketin Finans Direktörlüğü'nü yaptığı dönemi kapsadığı kaydedildi..
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  • 06 Kasım 2016, Pazar 16:56
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