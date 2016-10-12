devleri güçlerini birleştirdi!

Japon otomotiv şirketleri Motor Corp. ve Motor Corp. teknolojik güçlüklere ve küresel otomotiv sektöründe giderek artan konsolidasyona ayak uydurmak için ortaklık konusunu incelediklerini söylediler

Otomobil dünyasında dev ortaklık! Güçlerini birleştirdiler
bu yıl mini araç üreticisi Daihatsu Motors şirketini satın almıştı. Araç satışı itibariyle 2015'te dünyanın en büyük otomotiv şirketi olan Toyota, geçen hafta gelişmekte olan piyasalara odaklanmak amacıyla Daihatsu ile birlikte bir şirket kuracağını açıklamıştı. Japonya'nın dördüncü büyük otomotiv imalatçısı olan de mini araç üretiyor ve iç piyasada Daihatsu ile yoğun rekabet içinde.

Her iki şirket de gelişmekte olan Asya ülkelerinde araç imalatı ve pazarlaması yapıyor. Suzuki, Hindistan'daki Maruti Suzuki India şirketindeki çoğunluk hissesi ile Hint pazarında egemen. Daihatsu ise farklı ortak girişimler eliyle Malezya ve Endonezya'da giderek büyüyor.

Toyota ve Suzuki bugün yaptıkları ortak açıklamada, küresel otomotiv sektöründeki hızlı değişimlere ayak uydurabilmek için sanayide daha geniş işbirliğine ihtiyaç olduğunu belirttiler. "Her iki şirketin de ayrı ayrı yürüttüğü ar-ge çalışmalarının yanı sıra, aynı hedefi ve aynı heyecanı paylaşan ortaklara sahip olmak artık çok önemlidir."

Toyota ve Suzuki ortaklık imkanlarını araştırmaya yeni başladıklarını ve bu arada hem karşılıklı rekabeti sürdüreceklerini hem de diğer şirketlerle işbirliğine devam edeceklerini belirttiler..
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  • 12 Ekim 2016, Çarşamba 14:31
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