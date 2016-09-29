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127 bin aracını geri çağırdı

İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberine göre , klimaların su damlatması arızası nedeniyle dünya çapındaki 127 bin aracını geri çağırdığını belirtti.

Volvo 127 bin aracını geri çağırdı
İletişim Müdürü Katarina Adamson, geri çağrılan araçların 6 bin 400'ünün İsveç'te, diğerlerinin değişik ülkelerde olduğunu belirtti.
Adamson, arızanın 2016, 2017 model XC90 SUVs, S90 ve V90 araçlar için geçerli olduğunu ifade etti.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe 22:48
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