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Amanda aman

Amanda aman
Sosyal medya uygulaması Snapchat'in yıldızı olan Amerikalı , geçtiğimiz günlerde Twitter'dan bir fotoğraf paylaştı. 'Yozgatlı Dayı' olarak bilinen 'Cafer Lalek' isimli bir twitter kullacısı ise fotoğrafın altına "Yozgat'a gelirsen seni bir gün misafir edebilirim" yazdı. Amanda ise "Anladığım kadarıyla Türkiye'yi ziyaret etmem gerektiğini söylüyorsun" yanıtını verdi. Amanda Cerny'nin bu yanıtı Twitter'da adeta patladı. Bu cevabın üzerine Cafer Lalek "Türkçen yog mu" yazdı. Bunun üzerine genç kadın, twitter üzerinden, Lalek'e "Benimle evlenir misin?" diyerek evlilik teklifinde bulundu. Lalek isimli kullanıcı da "Sen hele bir gel herşey hal olur" dedi. İkilinin bu esprili yazışması sosyal medyanın gündemine oturdu.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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