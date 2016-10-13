Amanda aman

Sosyal medya uygulaması Snapchat'in yıldızı olan Amerikalı Amanda Cerny, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan bir fotoğraf paylaştı. 'Yozgatlı Dayı' olarak bilinen 'Cafer Lalek' isimli bir twitter kullacısı ise fotoğrafın altına "Yozgat'a gelirsenseni bir gün misafiredebilirim" yazdı. Amanda ise "Anladığım kadarıyla Türkiye'yi ziyaret etmem gerektiğini söylüyorsun" yanıtını verdi. Amanda Cerny'nin bu yanıtı Twitter'da adeta patladı. Bu cevabın üzerine Cafer Lalek "Türkçenyog mu" yazdı. Bunun üzerine genç kadın, twitter üzerinden, Lalek'e "Benimle evlenir misin?" diyerek evlilik teklifinde bulundu. Lalek isimli kullanıcı da "Senhele bir gel herşey hal olur" dedi. İkilinin bu esprili yazışması sosyal medyanın gündemine oturdu.
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