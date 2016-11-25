Sahte ilaç reklamına bakanlıktan rekor ceza!

Reklam Kurulu, tüketicilerin sağlığını tehlikeye atan ve ilaç gibi tanıtılan takviye edici bir gıda reklamından dolayı firmaya 735 bin lira ceza uyguladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Dr. Ömer Coşkun ürünleri" olarak da bilinen ve ilaç gibi tanıtılan takviye edici gıda niteliğindeki ürünlere ilişkin reklamların Reklam Kurulunca hassasiyetle incelendiği ifade edildi.

İncelemeler doğrultusunda Kurul tarafından tüketicileri aldatan ve tüketicilerin sağlığını tehlikeye atan söz konusu ürünün reklama ilişkin, firmaya 735 bin 801 lira idari para cezası uygulandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu reklam denetimlerinin yanı sıra Bakanlıkça, sipariş hattı aranmak suretiyle ANC Panax, ANC Sindirim Destek Seti, ANC VCPR, Spartacus For men Capsule ve ANC Salkom Saç Bakım Seti gibi rastgele seçilen bazı ürün numuneleri sipariş edilmiştir. Ardından, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının laboratuvarlarında, temin edilen bu ürünlerin içerik analizleri yaptırılmıştır.

Her ne kadar kendilerinin bu ürünlerle hiçbir ilgisi olmadığını iddia etseler de gerek sipariş edilen ürünlerle birlikte gönderilen faturadan, gerekse sipariş hattı olarak kullanılan telefon numarası sorgusundan Bioter Kozmetik ve Tarım Ürünleri AŞ'ye ait olduğu tespit edilen bu ürünlerden spartacus for men adlı üründe, gıdalarda kullanımı kesinlikle yasak olan afrodizyak etkili ilaç etken maddesi sildenafil bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durum, piyasa gözetim ve denetimi kapsamında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili diğer Bakanlıklarla da paylaşılmıştır."

"ALDATICI REKLAMLARA İTİBAR ETMEYİN"

Açıklamada ayrıca, tüketicilerin mağdur olmamaları için son derece temkinli olmaları, uydu üzerinden yayın yapan televizyon kanallarında sık sık yayınlanan ve aslında takviye edici gıda niteliğindeki ürünleri ilaç gibi tanıtan reklamlara itibar etmemeleri, ürünleri kullanmadan önce hekime danışmaları gerektiği ifade edildi.