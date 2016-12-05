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Varlıktan yokluğa aşktan cinayete

’da eşini öldüren 29 yaşındaki yakalandı. Katil, pişman olduğunu söylerken, olayın perde arkası da ortaya çıktı

Varlıktan yokluğa aşktan cinayete
Murat ve Vildan'ın aşkı yıllar önce başladı... Murat, kentin tanınmış ailelerinden otobüs firması sahibi Halil İbrahim Kandemir'in oğluydu. Sevdiği kız Vildan'la evlenmek istiyordu. Ancak ailesi bu evliliğe karşı çıktı. İkili gizlice evlendi. Bir süre sonra aileler barıştı. Baba Kandemir, kanserden öldü. Murat, kendini alkole verdi. Bu sırada işler de kötüye gitti. Otobüs Terminali'ndeki yazıhane kapandı. Alkol alıp, eve giden genç adam, eşine şiddet uyguluyordu. Murat yine geçen yıl 5 Ağustos'ta alkollü olarak gittiği evde eşiyle tartıştı. Şiddet mağduru kadın, kocasını bıçakladı. Murat hastaneye kaldırılırken, Vildan da bir süre içeride yattı. Yaşananları unutan Vildan eşiyle tekrar barışıp, aynı evde yaşamaya başladı. Genç kadın, önceki gece evde alkol alan eşiyle tartıştı. Öfkelenen koca, tabancayla talihsiz kadına 5 el ateş edip, kaçtı. Vildan öldü. Kayıplara karışan Murat kısa süre sonra yakalandı. Pişman olduğunu söyleyen eş katili, "Babam öldükten sonra ben adeta yıkıldım. Zaten işyerlerimiz kapandı. Maddi sorunlar yaşıyorduk. Varlıktan yokluğa düştüm. Sık sık tartışma ve kavgalar çıkıyordu. Alkollüydüm, kendimi kaybettim. O'nu öldürdüm. Pişmanım" dedi.

İHSAN TUN
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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