Varlıktan yokluğa aşktan cinayete

Murat ve Vildan'ın aşkı yıllar önce başladı... Murat, kentin tanınmış ailelerinden otobüs firması sahibi Halil İbrahim Kandemir'in oğluydu. Sevdiğikız Vildan'la evlenmek istiyordu. Ancak ailesi bu evliliğe karşı çıktı. İkili gizlice evlendi. Bir süre sonra aileler barıştı. Baba Kandemir,kanserden öldü. Murat, kendini alkole verdi. Bu sırada işler de kötüye gitti. Kütahya Otobüs Terminali'ndeki yazıhane kapandı. Alkol alıp, eve giden genç adam, eşine şiddet uyguluyordu. Murat yine geçen yıl 5 Ağustos'ta alkollü olarak gittiği evde eşiyle tartıştı. Şiddet mağduru kadın, kocasınıbıçakladı. Murat hastaneye kaldırılırken, Vildan da bir süre içeride yattı. Yaşananları unutan Vildan eşiyle tekrar barışıp, aynı evde yaşamaya başladı. Genç kadın, önceki gece evde alkol alan eşiyle tartıştı. Öfkelenen koca, tabancayla talihsiz kadına5 el ateş edip, kaçtı. Vildan öldü. Kayıplara karışan Murat kısa süre sonra yakalandı. Pişman olduğunu söyleyen eş katili, "Babam öldüktensonra ben adeta yıkıldım. Zaten işyerlerimizkapandı. Maddi sorunlar yaşıyorduk. Varlıktanyokluğa düştüm. Sık sık tartışma ve kavgalarçıkıyordu. Alkollüydüm, kendimi kaybettim.O'nu öldürdüm. Pişmanım" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.