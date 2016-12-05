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Üşüyen a özel ısıtıcı...

Üşüyen lemura özel ısıtıcı...
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda havaların soğumasıyla özellikle , fil ve maymun gibi tropik kuşak hayvanları için özel tedbirler alındı. Park Müdürü Şahin Afşin, bin 500'e yakın hayvanı bünyesinde barındıran parkta barınaklarındaki sıcaklığın 15-18 derece aralığına ayarlandığını söyledi. Lemurlara da özel ısıtıca konuldu.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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