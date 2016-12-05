Uçan canavar!

Bursa'da adeta trafik terörü yaşanıyor. Ehliyetine el konulan sürücü, kural dinlemiyor. Hem kendinin hem de başkalarının canını hiçe sayıyor. 32 yaşındaki Muhammet Onur Gerek, 2ay önce aşırı hız nedeniyleehliyetini kaptırdı. Ancak direksiyon başına geçmekten vazgeçmedi. Trafik canavarı,dün yine otomobiliyleaşırı hız yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol üzerindeki elektrikdireğine, ardından demir bariyerlere çarptı.Daha sonra da Merinos Metro İstasyonu'nungirişine uçtu. Araç, merdivenlerde asılı kaldı.
BİRA ŞİŞELERİ BULUNDU!
Hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan Gerez, haber verilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından aracının içinden çıkartıldı. Hayati tehlikesi bulunmayankural dinlemez sürücü, hastaneyekaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza sırasında yürüyen merdiven kullanılamaz hale gelirken, havada kalan otomobil iki saat süren çalışmaların ardından vinç yardımıyla çıkartıldı. Polisekipleri araç içinde yaptığıincelemede boş biraşişesine rastladı.Kazayla ilgilisoruşturmabaşlatıldı.
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