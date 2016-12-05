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Uçan canavar!

2 ay önce aşırı hız yaptığı için ehliyetine el konulan canavarı, yine gaza bastı. Otomobiliyle metro girişine uçtu. Yürüyen merdivenlerde asılı kaldı

Uçan canavar!
Bursa'da adeta terörü yaşanıyor. Ehliyetine el konulan sürücü, kural dinlemiyor. Hem kendinin hem de başkalarının canını hiçe sayıyor. 32 yaşındaki Muhammet Onur Gerek, 2 ay önce aşırı hız nedeniyle ehliyetini kaptırdı. Ancak direksiyon başına geçmekten vazgeçmedi. Trafik canavarı, dün yine otomobiliyle aşırı hız yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol üzerindeki elektrik direğine, ardından demir bariyerlere çarptı. Daha sonra da Merinos Metro İstasyonu'nun girişine uçtu. Araç, merdivenlerde asılı kaldı.

BİRA ŞİŞELERİ BULUNDU!
Hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan Gerez, haber verilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından aracının içinden çıkartıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan kural dinlemez sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. sırasında yürüyen merdiven kullanılamaz hale gelirken, havada kalan otomobil iki saat süren çalışmaların ardından vinç yardımıyla çıkartıldı. Polis ekipleri araç içinde yaptığı incelemede boş bira şişesine rastladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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