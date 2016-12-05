Yol Durumu
  1. ‘Bedelli askerlik gündemde yok’
  2. Milliyiz biz yerliyiz biz

‘Türk milleti ’ye güvenmiyor’

‘Türk milleti AB’ye güvenmiyor’
Dışişleri Bakanı , yeni ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile birçok konuda görüşlerinin örtüştüğünü belirtti. Bakan Çavuşoğlu, D ve Türkiye'nin yine iki müttefik olarak, ortak bir vizyonla hareket edebileceğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Türk halkının AB'ye güvenmediğini belirterek şunları söyledi: "Türk milleti AB'ye artık güvenmiyor. Bu güven bunalımını nasıl aşacağız? AB ile bunları oturup rasyonel şekilde konuşmuyoruz. Esas bu güven bunalımını aşmamız lazım."

ALİ ÜNAL
Etiketler: , ,
  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar