‘Türk milleti AB’ye güvenmiyor’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni ABD BaşkanıDonald Trump yönetimi ile birçok konuda görüşlerinin örtüştüğünü belirtti. Bakan Çavuşoğlu, ABD ve Türkiye'nin yine iki müttefik olarak, ortak bir vizyonla hareket edebileceğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Türk halkınınAB'ye güvenmediğini belirterekşunları söyledi: "Türk milleti AB'ye artık güvenmiyor. Bu güven bunalımını nasıl aşacağız? AB ile bunları oturup rasyonel şekilde konuşmuyoruz. Esas bu güven bunalımını aşmamız lazım."
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