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ya silahlı saldırı

Tekvandocuya silahlı saldırı
İstanbul'da dün eski Avrupa Şampiyonu Bekir Aydın uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Ayaklarına ve beline 8 kurşun isabet eden Aydın, hemen hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan milli sporcu tedavi altına alındı. Bekir Aydın, "Eski iş ortağım ile Küçükçekmece bir araya geldik. Aslında aramızda büyük bir husumette yok idi. Ödemem vardı para götürmüştüm. Ancak bir ara ne olduğunu anlamadım kafama yedeğim çekiç ile sendelendim. Biraz boğuşmadan sonra oğluna sık şuna dediğini işittim. Oğlu bana arkadan 12-13 el ateş açtı. 8 kurşun bana isabet etti. Arkadaşlar beni hastaneye yetiştirdiler" diye konuştu. Aydın'ın eski iş ortağının oğlunun polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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