Tekvandocuya silahlı saldırı

İstanbul'da dün eski Avrupa Şampiyonu TekvandocuBekir Aydın uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Ayaklarına ve beline 8 kurşun isabet eden Aydın, hemen hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan milli sporcu tedavi altına alındı. Bekir Aydın, "Eski iş ortağım ile Küçükçekmece bir araya geldik. Aslında aramızda büyük bir husumette yok idi. Ödemem vardıpara götürmüştüm. Ancak bir arane olduğunu anlamadım kafamayedeğim çekiç ile sendelendim. Birazboğuşmadan sonra oğluna sık şunadediğini işittim. Oğlu bana arkadan12-13 el ateş açtı. 8 kurşun banaisabet etti. Arkadaşlar beni hastaneyeyetiştirdiler" diye konuştu. Aydın'ın eski iş ortağının oğlunun polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
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