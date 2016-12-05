Sualtında rekor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun milli sporcusu Sertan Aydın 6 ay boyunca hazırlık yaptı. Geçen yıl rekor kıran 37 yaşındaki veteriner Aydın, bu kez kendi rekorunu kırmak için havuza daldı. Çanakkale AnafartalarOlimpik YüzmeHavuzu'nda sualtında 2dakika 15 saniye kalanmilli sporcu, 82. 57 metre iledünya rekoru kırdı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Sertan Aydın, "Yaklaşık 2 dakika 15 saniyelik bir performans ile Sualtında Tek Nefesle En Uzun Mesafe Yürüme Guinness Dünya Rekoru'nu tekrar kırdım. Bu rekoru tüm şehitlerimize armağan ediyorum" diye konuştu. Rekor denemesinde hazır bulunan görevli ve şahitlerin gerekli formları doldurup, görüntü ve fotoğraflar eşliğinde bir rapor haline getirdikten sonra dosyayı onaylanması için online olarak Guinness merkezinegöndereceğini kaydedildi. 10hafta içinde onay alması halindeSertan Aydın Guinness RekorlarKitabı'ndaki yerini alacak.
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