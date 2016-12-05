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Milli sporcu Sertan Aydın, 82.57 metreyle nda tek nefesle yürüme dünya unu kırdı

Sualtında rekor
Türkiye Sporları Federasyonu'nun milli sporcusu Sertan Aydın 6 ay boyunca hazırlık yaptı. Geçen yıl kıran 37 yaşındaki veteriner Aydın, bu kez kendi rekorunu kırmak için havuza daldı. Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu'nda sualtında 2 dakika 15 saniye kalan milli sporcu, 82. 57 metre ile dünya rekoru kırdı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Sertan Aydın, "Yaklaşık 2 dakika 15 saniyelik bir performans ile Sualtında Tek Nefesle En Uzun Mesafe Yürüme Guinness Dünya Rekoru'nu tekrar kırdım. Bu rekoru tüm şehitlerimize armağan ediyorum" diye konuştu. Rekor denemesinde hazır bulunan görevli ve şahitlerin gerekli formları doldurup, görüntü ve fotoğraflar eşliğinde bir rapor haline getirdikten sonra dosyayı onaylanması için online olarak Guinness merkezine göndereceğini kaydedildi. 10 hafta içinde onay alması halinde Sertan Aydın Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki yerini alacak.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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