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Şiddetli eğlence

Şiddetli eğlence
İstanbul 'de da başlayan caddeye taştı. Tekmeli, yumruklu kavgada silahlar da konuştu. Emre Yaşar ve Cebrail Yılmaz ayaklarından vuruldu. Sevgilisini korumaya çalışan genç bir kadın ise tekmelerden nasibini aldı. Yere düşen kadın büyük bir şok yaşadı. İkiliyi vuran şahıslar ise taksiyle olay yerinden ayrıldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kavganın ardından polis olay yerinde inceleme yaptı. Yaralanan Emre Yaşar ve Cebrail Yılmaz da hastaneye kaldırıldı.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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