Şiddetli eğlence

İstanbul Şişli'de barda başlayan kavga caddeye taştı. Tekmeli, yumruklu kavgada silahlar da konuştu. Emre Yaşarve Cebrail Yılmaz ayaklarındanvuruldu. Sevgilisini korumayaçalışan genç bir kadın isetekmelerden nasibini aldı. Yeredüşen kadın büyük bir şokyaşadı. İkiliyi vuran şahıslarise taksiyle olay yerindenayrıldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kavganın ardından polis olay yerinde inceleme yaptı. Yaralanan Emre Yaşar ve Cebrail Yılmaz da hastaneye kaldırıldı.
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