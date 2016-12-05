Sevgi kütüphanesi

Bodrum'da aralarında ünlü oyuncuların da olduğu 2 bine yakın kişi çocuk kütüphanesi açtı. Gümüşlük Mahallesi'nde bir grup vatandaş, çocukların okuyabileceği ve keyifli zaman geçirebilecekleri bir kütüphane açmaya karar verdi. Sosyal paylaşım sitesinde ilk aşamada az sayıda kişiden oluşan grup, kısa sürede 2 bin üyeye ulaştı. Vatandaşlarındestekleriyle yaklaşık1,5 aylık sürede 4bin çocuk kitabı teminedildi. Kampanyayı başlatanlardan Hüseyin Özgül kütüphanenin oluşturulmasında Nejat İşler, Yüksel Arıcı gibi oyuncuların da destek verdiğini söyledi.
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