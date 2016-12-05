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Sevgi si

Sevgi kütüphanesi
Bodrum'da aralarında ünlü oyuncuların da olduğu 2 bine yakın kişi çocuk si açtı. Gümüşlük Mahallesi'nde bir grup vatandaş, çocukların okuyabileceği ve keyifli zaman geçirebilecekleri bir kütüphane açmaya karar verdi. Sosyal paylaşım sitesinde ilk aşamada az sayıda kişiden oluşan grup, kısa sürede 2 bin üyeye ulaştı. Vatandaşların destekleriyle yaklaşık 1,5 aylık sürede 4 bin çocuk kitabı temin edildi. Kampanyayı başlatanlardan Hüseyin Özgül kütüphanenin oluşturulmasında Nejat İşler, Yüksel Arıcı gibi oyuncuların da destek verdiğini söyledi.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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