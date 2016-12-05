Rotayı şaşırdı

Samsun'da öğrencipilot, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi'ne (UZAYTEM) ait eğitim uçağını kule altından pist başına götürmeye çalıştı. Gözetmenlerinde takip ettiği ettiği uçak teknik bir arızanedeniyle kontrolden çıktı. Pisti geçen uçakkanala girdi. Büyük paniğin yaşandığı kazada öğrenci pilot şans eseri yara almadı. UZAYTEM yetkilileri, yaşanan kırım olayın tamamen teknik bir nedenden kaynaklandığını bildirdi.
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