Yol Durumu
  1. Sevgi kütüphanesi
  2. Film gibi kaçış

yı şaşırdı

Rotayı şaşırdı
Samsun'da , Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi'ne () ait eğitim uçağını kule altından pist başına götürmeye çalıştı. Gözetmenlerin de takip ettiği ettiği uçak teknik bir arıza nedeniyle kontrolden çıktı. Pisti geçen uçak kanala girdi. Büyük paniğin yaşandığı kazada öğrenci pilot şans eseri yara almadı. UZAYTEM yetkilileri, yaşanan kırım olayın tamamen teknik bir nedenden kaynaklandığını bildirdi.
Etiketler: , , , ,
  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar