CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana'da düzenlenen 'Türkiye'yi Böldürmeyeceğiz' mitinginde FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan örgüt yazarlarından Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan , Ahmet Altan, Şahin Alpay, Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu tutuklu isimler için, "Onlar şu anda hapiste, ama onlar aynı zamanda Adana meydanında, yüreklilerin bulunduğu meydanda, cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkan meydanda, Mustafa Kemal'in meydanında onlar şimdi" ifadelerini kullanmıştı. Mitinge katılan vatandaşlar, ismi okunan FETÖ terör örgütü yazarları için "burada" diye karşılık vermişti.

Buna tepki gösteren Nihat Genç, Twitter'da şunları yazdı:

"Allah'ın belaları fetöcüler CHP'de iktidar olmuş vatan hainlerini bile özgürlük diye alkışlattırıyor. N. Ilıcak'ın, M. Altan'ın özgürlüğünden bahsedenlerin Allah belasını versin. Kılıçdaroğlu senin belanı Allah'a bırakanın da Allah belasını verir."



