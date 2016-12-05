Buna tepki gösteren Nihat Genç, Twitter'da şunları yazdı:
"Allah'ın belaları fetöcüler CHP'de iktidar olmuş vatan hainlerini bile özgürlük diye alkışlattırıyor. N. Ilıcak'ın, M. Altan'ın özgürlüğünden bahsedenlerin Allah belasını versin. Kılıçdaroğlu senin belanı Allah'a bırakanın da Allah belasını verir."
Nihat Genç Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Terör örgütlerine verdiği destekler yüzünden, halk desteğini kaybeden CHP'nin çarkçı lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki de, Ulusalcı yazar Nihat Genç'ten geldi. Genç, sosyal medya hesabından attığı tweetlerle Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.
Buna tepki gösteren Nihat Genç, Twitter'da şunları yazdı:
Etiketler: Nihat Genç , FETÖ , Mehmet Altan , Kemal Kılıçdaroğlu
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