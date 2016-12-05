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Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu

Terör örgütlerine verdiği destekler yüzünden, halk desteğini kaybeden CHP'nin çarkçı lideri 'na bir tepki de, Ulusalcı yazar 'ten geldi. Genç, sosyal medya hesabından attığı tweetlerle Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

Nihat Genç Kılıçdaroğlunu yerden yere vurdu
CHP Genel Başkanı Adana'da düzenlenen 'Türkiye'yi Böldürmeyeceğiz' mitinginde soruşturması kapsamında tutuklanan örgüt yazarlarından Nazlı Ilıcak, , Ahmet Altan, Şahin Alpay, Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu tutuklu isimler için, "Onlar şu anda hapiste, ama onlar aynı zamanda Adana meydanında, yüreklilerin bulunduğu meydanda, cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkan meydanda, Mustafa Kemal'in meydanında onlar şimdi" ifadelerini kullanmıştı. Mitinge katılan vatandaşlar, ismi okunan FETÖ terör örgütü yazarları için "burada" diye karşılık vermişti.

Buna tepki gösteren Nihat Genç, Twitter'da şunları yazdı:
"Allah'ın belaları fetöcüler CHP'de iktidar olmuş vatan hainlerini bile özgürlük diye alkışlattırıyor. N. Ilıcak'ın, M. Altan'ın özgürlüğünden bahsedenlerin Allah belasını versin. Kılıçdaroğlu senin belanı Allah'a bırakanın da Allah belasını verir."
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi 11:10
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

doğru söze ne denir...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.12.2016 11:14
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