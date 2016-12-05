Kınalı kuzuya selam

Çukurca’da şehit düşen iki vatan evladı dün toprağa verildi. Kırıkkale’deki törende torunu Özgür Mutlu’yu son yolculuğuna uğurlayan anneanne Suna Yücelasker selamı vererek, “Kuzum senin için dik duruyorum” dedi
Hakkari'nin Çukurca İlçesi Güven Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen sözleşmeli er Özgür Mutlu'nun (23) cenazesi Kırıkkale'de toprağa verildi. Şehit Mutlu'nun naaşı, Nur Cami ve Külliyesi'ne getirildi. Şehidin babası Güngör ve annesi Hatice Mutlu ile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Tören sırasında şehit torunu için selam duran anneanne Suna Yücel, "Yavrum hainleri sevindirmemek içinağlamayacağım. Kuzum senin için dikduruyorum. Seni böyle uğurlayacakmışımkınalı kuzum, düşmanlar sevinmesinlerkuzum" diyerek ağıt yaktı. Şehidin naaşı cenaze namazın ardından Kırıkkale Şehitliği'nde defnedildi.
BİR AY SONRA EVLENECEKTİ
Aynı çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Tomak'ın (20) cenazesi ise memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutunun üzerine birkaç ay sonra yapmayı planladığı düğününde giyeceği damatlığındaki gömlek ve kravatı konuldu. Şehidin annesi Hacer Korkmaz, "Ağlamayacağım.Benim oğlum şehit oldu ya bu banayeter. Gerekirse diğer çocuklarımı dagönderirim" diye feryat etti. Şehit Servet Tokmak'ın naaşı, cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.
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