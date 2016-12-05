Yol Durumu
  1. Firariler için iade talebi
  2. Hakimler tutuklandı

Kınalı kuzuya selam

Çukurca’da düşen iki vatan evladı dün toprağa verildi. Kırıkkale’deki törende torunu ’yu son yolculuğuna uğurlayan anneanne selamı vererek, “Kuzum senin için dik duruyorum” dedi

Kınalı kuzuya selam
Hakkari'nin Çukurca İlçesi Güven Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada düşen sözleşmeli er 'nun (23) cenazesi Kırıkkale'de toprağa verildi. Şehit Mutlu'nun naaşı, Nur Cami ve Külliyesi'ne getirildi. Şehidin babası Güngör ve annesi Hatice Mutlu ile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Tören sırasında şehit torunu için selam duran anneanne , "Yavrum hainleri sevindirmemek için ağlamayacağım. Kuzum senin için dik duruyorum. Seni böyle uğurlayacakmışım kınalı kuzum, düşmanlar sevinmesinler kuzum" diyerek ağıt yaktı. Şehidin naaşı cenaze namazın ardından Kırıkkale Şehitliği'nde defnedildi.



BİR AY SONRA EVLENECEKTİ
Aynı çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er 'ın (20) cenazesi ise memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutunun üzerine birkaç ay sonra yapmayı planladığı düğününde giyeceği damatlığındaki gömlek ve kravatı konuldu. Şehidin annesi Hacer Korkmaz, "Ağlamayacağım. Benim oğlum şehit oldu ya bu bana yeter. Gerekirse diğer çocuklarımı da gönderirim" diye feryat etti. Şehit Servet Tokmak'ın naaşı, cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.

HAKAN GÖKKAYA
Etiketler: , , , , ,
  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar