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Kestiği dalın altında kaldı

Kestiği dalın altında kaldı
KOCAELİ Karayakuplu köyünde Fatih G., yol kenarındaki bahçesinde motorlu testeresiyle kurumuş ağaçları temizlemeye başladı. Büyük bir incir ağacını kestiği sırada devrilen ağacın altında kaldı. Oğlunun üzerine ağaç devrildiğini gören baba komşulardan yardım istedi. Komşuların yardımı ile Fatih G. ağacın altından çıkartıldı. Talihsiz adam tedaviye alındı.
  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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