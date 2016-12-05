Kar çok sıcak gelsenize

Soğuk ve yağışlı hava yurdun büyük bölümünde etkili oldu. Meteoroloji yeni haftada da kar uyarısı yaptı. Soğuk ve kara aldırış etmeyenler ise soluğu Bolu Dağı'nda aldı. Ankara'ya yolculukyapan Ozan Yeda Koç ve arkadaşı BoluDağı'nın D-100 karayolu Seymenlermevkiinde otomobillerinden inerekyoğun kar yağışı ve eksi 5 derecede yarı çıplak halde fotoğraf çektirdi.
'DEĞİŞİKLİK OLSUN İSTEDİK'
Sürücülerin şaşkın bakışlarına aldırmayan Ozan Koç fotoğrafı Instagram'daki kişisel sayfasında, "Hava çok sıcak gelsenize"iletisiyle paylaştı. Takipçileritarafından büyük ilgi görenfotoğraf çok sayıda beğeni aldı.İstanbul'da yaşadığını söyleyenOzan Yeda Koç, "İstanbul'dayaşıyoruz. Ankara'ya yolculukyapıyorduk. Değişiklik olsun diye Bolu Dağı Tüneli yolunu kullanmadık. D-100 karayolundan giderken İstanbul'da çok kar görmediğimiz için aracımızdan inerek böyle bir fotoğraf çekmek istedik. Biz de kar özlemimizi böyle giderdik" dedi.
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