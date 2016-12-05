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Kar çok sıcak gelsenize

Kar çok sıcak gelsenize
Soğuk ve yağışlı hava yurdun büyük bölümünde etkili oldu. Meteoroloji yeni haftada da kar uyarısı yaptı. ve kara aldırış etmeyenler ise soluğu Dağı'nda aldı. Ankara'ya yolculuk yapan Ozan Yeda Koç ve arkadaşı Bolu Dağı'nın D-100 karayolu Seymenler mevkiinde otomobillerinden inerek yoğun kar yağışı ve eksi 5 derecede yarı çıplak halde fotoğraf çektirdi.

'DEĞİŞİKLİK OLSUN İSTEDİK'
Sürücülerin şaşkın bakışlarına aldırmayan Ozan Koç fotoğrafı Instagram'daki kişisel sayfasında, "Hava çok sıcak gelsenize" iletisiyle paylaştı. Takipçileri tarafından büyük ilgi gören fotoğraf çok sayıda beğeni aldı. İstanbul'da yaşadığını söyleyen Ozan Yeda Koç, "İstanbul'da yaşıyoruz. Ankara'ya yolculuk yapıyorduk. Değişiklik olsun diye Bolu Dağı Tüneli yolunu kullanmadık. D-100 karayolundan giderken İstanbul'da çok kar görmediğimiz için aracımızdan inerek böyle bir fotoğraf çekmek istedik. Biz de kar özlemimizi böyle giderdik" dedi.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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