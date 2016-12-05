Yol Durumu
  1. Havada şiddet
  2. Baltayla kendi ayağını kesti

nından e

Hayat kadınından polise tehdit
Konya'da emniyet güçleri, Piri Esad ve Aziziye caddelerinde nlarının yol kenarına çıkarak durdurdukları araç sürücüleriyle belirli fiyata anlaşarak fuhuş yaptığını tespit etti. Hemen harekete geçen , fuhuş yapan 7 kadın ve onları pazarladığı ileri sürülen bir kişiyi gözaltına aldı. Yaşları 18 ila 30 arasında değişen ve aralarında abla-kardeşin de olduğu öğrenilen kadınların polise, "Bu işin sonunda ya siz biteceksiniz ya da biz biteceğiz" şeklinde ettikleri öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

SON İKİ HAFTADA 20 KİŞİ
Öte yandan, hayat kadınlarıyla para karşılığında cinsel ilişkiye giren kişilere de işlem yapılacağı öğrenildi. Ahlak polisi, son iki haftada aynı caddelerde düzenlediği iki ayrı baskında toplam 20 kadını suçüstü yakalamıştı.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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