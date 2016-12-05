Hayat kadınından polise tehdit

Konya'da emniyet güçleri, Piri Esad ve Aziziye caddelerinde hayat kadınlarının yol kenarına çıkarak durdurdukları araç sürücüleriyle belirli fiyata anlaşarak fuhuş yaptığını tespit etti. Hemen harekete geçen polis, fuhuş yapan 7 kadın ve onlarıpazarladığı ileri sürülen birkişiyi gözaltına aldı. Yaşları 18 ila 30 arasında değişen ve aralarında abla-kardeşin de olduğu öğrenilen kadınların polise, "Buişin sonunda ya siz biteceksinizya da biz biteceğiz" şeklinde tehdit ettikleri öğrenildi. Sağlıkkontrolünden geçirilen şüphelilerifadeleri alınmak üzere emniyetegötürüldü.
SON İKİ HAFTADA 20 KİŞİ
Öte yandan, hayat kadınlarıyla para karşılığında cinsel ilişkiye giren kişilere de işlem yapılacağı öğrenildi. Ahlak polisi, son iki haftadaaynı caddelerde düzenlediği ikiayrı baskında toplam 20 kadınısuçüstü yakalamıştı.
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