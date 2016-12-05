Havada şiddet

İSTANBUL Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan THY uçağı alkollü yolcu yüzünden karıştı. Manchester'a giden Belçikalı yolcu Guy Lardinois (40) aldığı alkolün etkisiyle taşkınlık yaptı. Uçağın tuvaletinde sigara içtiği belirtilen Lardinois, servis sırasında alkol almasına rağmen hostesten yine içki istedi. Aldığı olumsuz cevap üzerine küfür ederek 24 yaşındaki Türk hostese saldıran Belçikalı yolcu, başka bir yolcunun araya girmesi ile yere yatırıldı. Guy Lardinois'in boğuşma esnasında ayağı kırılırken uçağın pilotu yaşananlarla ilgili olarak Manchester Havalimanı Kotrol Kulesi'ne bilgi vererek inişte polis talebinde bulundu.



YOLCULARI TEHLİKEYE ATTI

Boeing 737-800 tipi uçağın inişinin ardından alkollü yolcu, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı. Salford Mahkemesi'nde yapılan duruşmada Guy Lardinois, hostese saldırmak, aşırı alkol almak ve uçuş güvenliğini tehdit etmek suçlarından 6 ay hapis ve 600 pound para cezasına çarptırıldı. 2 yıl uçuştan men edildi. Sanığın Belçikalı avukatı Matthew Corn, Lardionis'in böyle bir karakterde insan olmadığını, cenazesi olduğu için çok içtiğini ve yaptıklarından büyük utanç duyduğunu söyledi. Mahkeme başkanı yaşanan olayın karakterle ilgisi olmadığını belirterek, uçuş sırasında aptalca davrandığını ve bunun cezasını çekeceğini söyledi.



CEVDET ÖZDEMİR